Cıngı'dan Gökmen Çiçek ve Atanur Aydın vurgusu

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin yine Suriye uyruklu bir kız çocuğunu taciz etmesinin ardından kent genelinde olaylar yaşanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ise AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, yaşanan olayın ardından sokağa çıkan tepkili vatandaşlara karşı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in ve Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın doğru ve cesaretli tutumuna dikkat çekti.

Milletvekili Cıngı, konuyla ilgili yaptığı meclis konuşmasında, Vali Çiçek'in ve Emniyet Müdürü Aydın'ın halkı sakinleştirmek adına yaptığı konuşmaların eksik bir şekilde lanse edildiğini, tamamının dinlenilmesi gerektiğini ifade etti. Cıngı, Vali Çiçek'in ve Emniyet Müdürü Aydın'ın olay anında sergiledikleri doğru politikaya dikkat çekerek, "Orada insanlar arasında bir şayia yayıldı ve bazı tahrikçi gruplar “Çocuk Türk çocuğu, ciğeri patlatıldı, öldürüldü, tecavüz edildi.” falan gibi insanları tahrik etmek için bir dedikodu ürettiler. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ve Emniyet Müdürümüz çıkıp bu çocuğun Suriyeli bir çocuk olduğunu ama Suriyeli dahi olsa çocuk çocuktur, bu suç dünyanın her yerinde aynı sıkıntıyı doğurur ve aynı şekilde cezalandırılmalıdır dediler. Hayır, konuşmalarının tamamını seyredin lütfen, öyle bir şey yok" şeklinde konuştu.

'VALİ ÇİÇEK VE ATANUR AYDIN DOĞRU POLİTİKA ÜRETTİ'

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, konuşmasının devamında ise, "Açıklamanın arka perdesi var. Çıkan yanlış şayiaları düzeltmek için Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz bu açıklamayı yapmıştır ama her ikisi de Gökmen Çiçek de Emniyet Müdürü Atanur Aydın da herkesin cesaret edemeyeceği şekilde kalabalıkların arasına girmiş halkı teskin etmek için çok doğru politikalar üretmişlerdir. Lütfen, hadiseyi tek boyutlu olarak inceleyip burada yansıtmayın" diye konuştu.