Cinsel saldırıdan cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Cinsel saldırıdan cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Cinsel Saldırı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. (27) arandığı sırada aynı suçu tekrar işlediğine dair delillerle birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Cinsel saldırıdan cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
İHA
Kayseri Gündem

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