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Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği 23 Nisan'da doldu taştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kayseri'de düzenlenen 2. Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği ile renklendi. Etkinlik, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde minik kitapseverler ve aileleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği 23 Nisan'da doldu taştı

Fuar, 18 Nisan’da kapılarını açtı ve 23 Nisan’da özellikle çocukların yoğun katılımıyla daha da canlı hale geldi. Etkinlikte çocuklar, sevdikleri yazarlarla tanışma imkanı bulurken, kitap fuarını gezme fırsatı da yakaladı. Eğlenceli aktiviteler ve oyunlarla dolu şenlik alanında, minikler hem öğrenip hem de keyifli vakit geçirdi.

Spor A.Ş., KAYMEK ve Kayseri Bilim Merkezi gibi kurumlar, etkinlikte çocuklara özel stantlar kurarak onlara çeşitli aktiviteler sundu. Çocuklar, bu alanlarda eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda yeni şeyler öğrenme fırsatı buldu.

Fuar, 27 Nisan Pazar gününe kadar sürecek ve bu süre boyunca çocuklar etkileşimli ve öğretici etkinlikler ile dolu bir deneyim yaşayacak. Katılımcılar, organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan tüm ekibe teşekkürlerini iletti.

Haber Merkezi

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