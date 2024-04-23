Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı

Hilal Mağazaları tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte hünerlerini sergiledi.

Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Kayseri GündemEditör

Hilal Mağazaları tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte hünerlerini sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Hilal Mağazaları tarafından Seramik ve Tablo Workshop Etkinliği düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde sanatla buluşan çocuklar akrilik tablo yaparken, anneleri ise en güzel seramik fincanı yapmak için hünerlerini sergiledi.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğe katılan anne ve çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
Çocuklar bayramlarını Hilal'de kutladı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Havalı silah sporcuları 5 madalya ile döndü
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Down sendromlu Hacı Ömer başarıları ile kıskandırıyor
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Kayseri'de çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Millet Bahçesi sabah 6'dan gece 24'e kadar açık olacak
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Teşkilat Toplantısı'na katıldı
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak
Yeni Kongre Merkezi Melikgazi'ye renk katacak