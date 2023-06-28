Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti

Kurban kesim ve satış yerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Her geçen yılda bir önceki yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübenin üzerine ekleyerek gidiyoruz' dedi.

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  • 28.06.2023 13:17
  • Güncelleme: 28.06.2023 15:19
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Çolakbayrakdar, kurban kesim ve satış yerini ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kurban kesim ve satış yerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Her geçen yılda bir önceki yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübenin üzerine ekleyerek gidiyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bülbül Pınarı Mevkiinde 130 bin metrekare alana kurulan ve Kayseri’de tek, Türkiye’de sayılı olan kurban kesim ve satış yerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, talepleri yerinde dinledi.

“Her geçen yılda bir önceki yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübenin üzerine ekleyerek gidiyoruz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çolakbayrakdar, “Bugün için aldığımız randevularda bugün için kesilmesi gereken 330 tane kesilmesi gereken büyükbaş hayvan vardı. Şuana kadar da yarıyı geçtik. Demek ki disiplinli ve planlı bir şekilde kurbanlıklar kesiliyor. Allah kabul etsin. Rabbim sağlık ve huzur içerisinde nice nice bayramlara ulaştırmayı nasip etsin. Bu oluşturduğumuz alanda bizim 10’uncu yılımız. Burada ciddi bir tecrübe ve birikim var. Her geçen yılda bir önceki yıllarda edinmiş olduğumuz tecrübenin üzerine ekleyerek gidiyoruz. Bu yılda hijyenik bir ortamda, vatandaşlarımız herhangi bir kargaşaya mahal vermeksizin kurbanlıklarını ve randevularını aldılar. Hangi saatte, hangi ünitede kurbanlıklarının kesileceğini bilerek buraya gelip sıralarını bekliyorlar. İşin en önemli tarafı kurban ibadetinin ibadet şuuru içerisinde yapılıyor olması ve veteriner kontrolünde yapılıyor olması. Sabahtan beri kesilen kurbanların içerisinde bir tane tüberküloz vakasına rastlanmış ve orada da veteriner hekimler müdahale etmişler. O hayvan alındı ve kurban imha edildi” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşlara ekmek arası kavurma da ikram etti.

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İHA

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