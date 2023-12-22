Çopuroğlu'ndan 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' Programı yorumu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yarın İstanbul’da düzenlenecek olan “Yüzyılın Dönüşümü; İstanbul” Programıyla ilgili olarak, “Yarın Türkiye’de şehirciliğin mimarı, dünya liderinin açıklayacağı yol haritasını oturdukları koltuklardan seyredecek olanlara tavsiyemiz, kağıdı kalemi hazır edip sık sık not almalarıdır” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, TBMM’de yaptığı konuşmada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı ve İstanbul’da kentsel dönüşüm haritasının açıklanacağı “Yüzyılın Dönüşümü; İstanbul” Programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin en büyük dönüşümüne şahitlik edeceğini kaydeden Çopuroğlu, kentsel dönüşümle ilgili çalışma yapmayan CHP’li belediyeleri eleştirerek, “Yarın İstanbul için büyük bir gün. Çünkü yarın İstanbul büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük dönüşümüne şahitlik edecek. İstanbul’un kentsel dönüşümdeki yol haritasının açıklanacağı Yüzyılın Dönüşümü; İstanbul” Programı tam bir ders niteliğinde. Özetle yarın ki dersin konusu yeniden İstanbul. Dersin hocası, Recep Tayyip Erdoğan. Yarın Türkiye’de şehirciliğin mimarı, dünya liderinin açıklayacağı yol haritasını oturdukları koltuklardan seyredecek olanlara tavsiyemiz, kağıdı kalemi hazır edip sık sık not almalarıdır. Olur ya, kaçırdıkları bir şey olursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye danışmalarını tavsiye eder, yeniden İstanbul, yeniden İstanbul diyorum” ifadelerini kullandı.