Cuma namazı öncesi bir vatandaş Müslüman oldu
Kayseri'de bir vatandaş Cuma namazı saatlerinde bir camiye giderek Müslüman oldu. Vatandaşın imamla birlikte söylediği kelime-i şehadet sözleri ise cemaat içerisinde bulunan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fevzi Mercan Camiine bir kişi Cuma namazında camiye giderek Müslüman oldu. Cami imamının Müslüman olmak isteyen kişiye kelime-i şehadeti kelime kelime söyleterek Müslüman olmasına vesile olduğu anlar ise cemaat içerisinden bir kişinin telefon kamerasına yansıdı. Daha sonra camii imamı Müslüman olan kişiye temennilerde bulundu.