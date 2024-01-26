Cuma namazı öncesi bir vatandaş Müslüman oldu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Fevzi Mercan Camiine bir kişi Cuma namazında camiye giderek Müslüman oldu. Cami imamının Müslüman olmak isteyen kişiye kelime-i şehadeti kelime kelime söyleterek Müslüman olmasına vesile olduğu anlar ise cemaat içerisinden bir kişinin telefon kamerasına yansıdı. Daha sonra camii imamı Müslüman olan kişiye temennilerde bulundu.