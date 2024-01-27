Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde'de atamalar yapıldı

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde’de kaymakam atamaları yapıldı. Ayrıca Kırşehir İl Kültür Müdürü Halil Çalışır görevden alındı.

Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre; Ali Buzkaya Tomarza Kaymakamlığı’na, Mesut Bolat Pınarbaşı Kaymakamlığı’na, Cüneyt Caner Giresun Giresun Görele Kaymakamlığı’ndan Nevşehir Ürgüp Kaymakamı olarak, eski Kayseri Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen Nevşehir Vali Yardımcılığına, Abdulkadir Nar Nevşehir Hacıbektaş Kaymakamlığına, İsmail Battal Nevşehir Acıgöl Kaymakamlığına, Yasin Gürkan Nevşehir Kozaklı Kaymakamlığına, Hasan İnanç Gökçayır Niğde Çamardı Kaymakamlığına, Batuhan Sarıoğlu Niğde Çiftlik Kaymakamlığına, Ahmet Sami Meram Kırşehir Akpınar Kaymakamlığına atandı. Ayrıca Kırşehir İl Kültür ve turizm Müdürü Halil Çalışır görevden alınırken yerine Fikret Fidan atandı.

Ayrıca Nevşehir Ürgüp Kaymakamı Refik Özsoy Tekirdağ Saray Kaymakamlığına, Kayseri İncesu Kaymakamı Aydın Göçer Kars Vali Yardımcılığına, Nevşehir Vali Yardımcısı Ahmet Erdoğdu Tekirdağ Muratlı Kaymakamlığına, Kırşehir Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk Tokat Turhal Kaymakamlığına atandı.