DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Türkiye'nin yetenekli çocukları geleceğe hazırlıyor

T3 Vakfı tarafından düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Türkiye'nin yetenekli çocukları geleceğe hazırlıyor
Kayseri GündemEditör

T3 Vakfı tarafından düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, Türkiye’nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor.

T3 Vakfı tarafından düzenlenen ve 81 ilde 139 DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 4-5-8. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık ve 9. Sınıf öğrencilerine Robotik ve Kodlamadan Nanoteknolojiye, Tasarım ve Üretimden Yapay Zekâya 11 farklı derste 36 ay süren ücretsiz teknoloji eğitimleri veriliyor.

Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençler için 7-25 Şubat 2024 tarihleri arasında https://t3kys.com üzerinden başvurular gerçekleştirecektir.

İHA
Kayseri Gündem

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