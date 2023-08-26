Denizi olmayan Kayseri'de 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor

Denizi olmayan Kayseri; alabalık yumurtası ve üretimi konusunda Türkiye’nin önemli merkezlerinden biri haline gelirken her yıl 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor.

Kayseri; gözlenmiş alabalık yumurtası ve yavru alabalık üretimi konusunda Türkiye’nin üretim merkezi haline gelerek şehirde her yıl 250 milyon alabalık yavrusu üretiliyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir şartlarda üretim yapan uzmanlaşmış tesislerde, çok hassas damzılık balık seleksiyonu uygulanırken, tamamen dişi yumurtanın yanı sıra triploid yumurta da üretilmektedir. Yurtdışındaki kuluçkahaneler ile rakip olan tesislerde, ’Türk Somonu’ üretiminin en büyük yavru ve aday balık tedarikçisi olarak teknolojisini yenilemeye, gelişmeye ve büyümeye devam edeceği bildirildi.