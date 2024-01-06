Denizi olmayan Kayseri'den balık ihracatı yapıyor

Kayseri’de balıkçılık yapan Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri’den yurtdışına yılda 7 bin ton balık ihracatı yapıyor.

Kayseri’de yaşayan ve 24 yıl önce balıkçılık yapmaya başlayan Ekrem Duran, 15 yıl önce ihracat yapmaya karar verdi. İhracatta kendini geliştiren Duran, daha sonra 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncüsü ve Kayseri ihracat birincisi oldu. Başarısı dikkat çeken Duran, Rusya’ya davet edildikten sonra orada bir işleme tesisi kurdu. Türkiye’nin birçok bölgesinde depo kuran Ekrem Duran, denizi olmayan Kayseri’den Rusya, Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Romanya’ya ortalama 10 çeşit tatlı ve tuzlu su balığı olarak yılda 7 bin ton balık ihracatı gerçekleştiriyor.

Rusya’da kurulan işleme tesisinin yüzde 51 hisse sahibi olduklarını ve girişi olan, marketlere satılan tatlı su balıklarının yüzde 51’inin kendi sorumluluklarında olduğunu söyleyen Ekrem Duran, “Ben 24 yıldır balıkçıyım. Şu an buradaki tezgahımızda 14 çeşit tatlı su ve deniz balığımız var. 2013, 2014 ve 2015 yıllarında Türkiye ihracat üçüncülüğümüz var bizim. Burada Kayseri birinciliğimiz de var. Birinci olduktan sonra Rusya’ya davet edildik ve orada bir balık işleme tesisi kurdum. Daha sonra da Irak, İran, Suriye, Yunanistan ve Romanya’ya yıl ortalaması olarak 7 bin ton ihracatımız oldu. Orada da direkt kendi müşterilerimiz var. Rusya’da kendi işleme tesislerimiz var, balıkları oraya gönderiyoruz. O depodan da Rusya’nın bütün illerine dağıtılıyor. Buradan Irak’a, Suriye’ye toptan gönderiyoruz. Irak’a yüzde 80 tatlı su balığı olmak üzere ortalama 8-10 çeşit balık gönderiyoruz. Rusya, Romanya, Yunanistan’a somon, alabalık, çupra ve levrek gönderiyoruz. Tatlı su balığının Rusya’da işleme tesisinin yüzde 51 hisse sahibiyim. Türkiye’den giden tatlı su balığının girişinin ve marketlere satışının yüzde 51’inden sorumluyuz. Ben bu işe el arabası ile başladım, şu an Türkiye ihracat şampiyonluğum, üçüncülüğüm var. Kayseri birinciliğim var üst üste 6 yıldır. Başarı için de çaba sarf edilmeli, hedef belirlenmeli ve o hedefe de ulaşılmalı” dedi.