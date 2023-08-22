Deprem sonrası valilikten açıklama
Kayseri'nin Sarız İlçesinde Kandilli Rasathanesi verilerine göre öğlen 13:17'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Kayseri Valiliği'nin yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edildi.
- 22.08.2023 14:08
- Güncelleme: 22.08.2023 14:08
AFAD verilerine göre Kayseri’nin Sarız İlçesinde deprem meydana geldi. Öğlen 13:17’de yerin 4,1 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntının şiddeti ise 4,7.
Yaşanan depremin ardından Kayseri Valiliğinin yaptığı açıklamada, “İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN