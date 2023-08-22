Deprem sonrası valilikten açıklama

AFAD verilerine göre Kayseri’nin Sarız İlçesinde deprem meydana geldi. Öğlen 13:17’de yerin 4,1 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntının şiddeti ise 4,7.

Yaşanan depremin ardından Kayseri Valiliğinin yaptığı açıklamada, “İlimiz Sarız ilçesinde saat 13.17'de AFAD kayıtlarına göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.