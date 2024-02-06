'Deprem ve Afet Eğitim Merkezi' kurulacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, asrın felaketi olarak dinlendirilen depremin yıl dönümünde Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını kaydederek, “Her alanda çocuklarımız başta olmak üzere hemşehrilerimiz hem eğitilecek hem de uygulamalar ile bilinçlendirilecek. Kentimizi geleceğe hazırlama yönünde gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Türkiye, geçen yıl şubat ayında "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin acısıyla sarsılırken, Büyükşehir Belediyesi, depremlerin ardından, Kayseri’yi depreme daha dirençli hale getirmek ve insanları tüm kuruluşlarla iş birliği halinde tutmak için yıl boyunca çalışmalar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, bu çalışmaların yanı sıra yeni hizmet döneminde Türkiye’nin deprem gerçeği göz önüne alınarak Deprem ve Afet Eğitim Merkezi kuracaklarını söyledi.

Afet İşleri Daire Başkanlığı’nın ardından Afet Eğitim Merkezi

Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduklarını hatırlatan Büyükkılıç, “Afet İşleri Daire Başkanlığı’nı kurduk ama yetmez dedik. Afet Eğitim Merkezi’ni kuracağız. Bu Afet Eğitim Merkezimiz ile depremle ilgili bilinç oluşturmak, buna yönelik olarak sarsma tablası ve simülasyon sistemlerini kurmak, yangın söndürme simülasyonunu kurmak, dumanla ilgili gerekli simülasyon sistemini kurmak, rüzgar/fırtına simülasyonunu kurmak, acil durum ihbar sistemi gibi enkaz koridoru, bilgilendirme merkezi gibi heyelan/sel simülasyon odası, karbonmonoksit zehirlenmeleri yani her alanda hem çocuklarımız oynayacak hem eğitilecek hem de uygulamalar ile bilinçlendirilecek” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, merkezin özellikle çocuklara eğitim vererek geleceğe hazırlayacağına dikkat çekerek, “Her yaş grubuna yönelik ama asıl eğitim ve öğretimin çocuk yaş grubunda daha etkin olduğu anlayışı içerisinde onları önemseyerek geleceğe hazırlama yönünde gerekli çalışmalarımızı yapacağız” dedi.

Deprem ve Afet Eğitim Merkezi Projesi’nde neler olacak?

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Afet Eğitim Merkezi’nde anaokulundan başlayarak çeşitli yaş gruplarına göre eğitimler düzenlenecek. Ayrıca arama kurtarma eğitimi almak isteyen grupların da eğitim ve pratik yapabileceği bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Her yaş gurubuna hitap edecek, özellikle çocukların eğitimine yoğunluk verilecek merkezde, deprem sarsma tablası ve simülasyon sistemi, yangın söndürme simülasyon sistemi, duman simülasyon sistemi, rüzgar/fırtına simülasyon sistemi, acil durum ihbar sistemi, ilk yardım eğitim odası, bilgilendirme odası, enkaz koridoru, karbonmonoksit zehirlenme simülasyonu, heyelan/sel simülasyon odası, seminer ve eğitim odası, çocuk oyun alanları, açık sergi alanı planlandı.

Simülasyonlar gerçek hayatta yaşanması mümkün afetler durumunda hayatta kalmayı sağlayan hamleleri öğrenmek ve olası paniğin önüne geçilmesini sağlayacak teknolojiler bütünü olarak eğitim merkezinde hizmet verecek.