Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

 Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı gerekçesiyle boşaltılan 10 katlı binanın yıkımına başlandı.

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  • 15.08.2023 13:02
  • Güncelleme: 15.08.2023 13:02
Depremlerde ağır hasar alan 10 katlı binanın yıkımına başlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin hissedildiği Kayseri'de, hasar gören Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 13. Cadde'deki 10 katlı Serap Apartmanı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce ‘ağır hasarlı’ raporu verilmişti. Boşaltılan 28 yıllık bina için yıkım kararı alındı. Hafriyat kamyonları ve iş makineleri getirilirken yıkıma başlandı. Gerekli evrakların hazırlanmasının ardından yıkımın 3-4 gün içinde bitirileceği kaydedildi.

1ha

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