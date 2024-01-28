Dev tavada 3 bin 500 adet yumurta ve 500 kilo sucuk pişirildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Sucuk Festivali’ne Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar katılım sağlarken, dünyanın en büyük sucuklu yumurtası için 25 metrekarelik dev tavada 3 bin 500 adet yumurta 500 kilo sucuk ile buluştu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından ilçenin coğrafi işaretli lezzeti adına düzenlenen Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’nin bu yıl 8’incisi gerçekleştirildi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanında düzenlenen festivale on binlerce kişi katıldı. Festival alanının her köşesinde mangallar yerini aldı. Onlarca kasap stantlarında sucuk tanıtımı yaparken, ızgaralarda pişirilen 7 bin 500 kilogram sucuk ekmek arasında katılımcılara ikram edildi. Ücretsiz sucuk ekmek alabilmek için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Festivalde hem görsel şölen hem de lezzet şöleni bir arada yaşanırken, mangallarda yerini alan tonlarca sucuk kısa sürede tükendi.

Dünyanın en büyük sucuklu yumurtası

Festivalin coğrafi lezzeti 25 metrekarelik sac tavada yerini aldı. Onlarca aşçı dev tavanın etrafında toplandı. Alttan ısıtma sistemli dev tavada 500 kilo sucuk ve 3 bin 500 adet yumurta ile sucuklu yumurta hazırlandı. Pişirilen yumurta katılımcılara ikram edildi. Festivalde sucuk ekmek yeme yarışması da düzenlendi. 5 adet ekmeği en kısa sürede bitiren yarışmacı, 6 kangal Sivrihisar dövme sucuğu ödülünün sahibi oldu.

"Dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirerek vatandaşlarımıza ikram ettik"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirdiklerini belirterek, “Bu senede 8’inci Geleneksel Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimizi gerçekleştirdik. Dev tavamızda 500 kilo sucuk ile 3 bin 500 adet yumurtayı buluşturduk ve dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını pişirerek vatandaşlarımıza ikram ettik. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerimiz oldu. Mangallarımızda pişen 7 bin 500 kilo sucuğu da misafirlerimize ikram ettik. Ayrıca çeşitli etkinliklerimiz ve yarışmalarımız oldu. Çocuklarımıza eğlence alanları oluşturduk. Yani bugün burada 7’den 70’e bütün herkese hitap eden programlarımız oldu. Festivalimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

Festivale katılan on binlerce kişiye sucuk ekmek ve ayran ikram edilirken, katılımcılar konserlerle gönüllerince eğlendi.