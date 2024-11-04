Develi'de otizmli bireylere hizmet devam ediyor

Develi'de yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde otizmli bireylere hizmet verilmeye devam ediyor.

Develi'de otizmli bireylere hizmet devam ediyor
Kayseri GündemEditör

Develi’de yapımı tamamlanan Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde otizmli bireylere hizmet verilmeye devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Yukarı Develi’de yapımı tamamlanarak 2024 yılında faaliyete geçen Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, psikolog, psikolojik danışman, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire ve özel eğitim öğretmenlerinden oluşan 62 kişilik kadrosuyla 13 yaş üzeri bireylere hizmet vermeye devam ediyor.

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Kayseri Gündem

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