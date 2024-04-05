Develi'de Polis Haftası etkinlikleri
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle Develi ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle Develi ilçesinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Develi ilçesinde mevlit okutuldu. Çarşı Cami’nde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Yusuf Turan, Belediye Başkanı Adem Şengül, polis ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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