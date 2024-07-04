Develi Hüseyin Şahin MYO'da mezuniyet ve Şed Bağlama töreni düzenlendi
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu'nda 17.'Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni' yapıldı. Okulda bulunan 7 programdan 350 öğrenci mezun oldu.
Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu’nda 17.’Mezuniyet ve Şed Bağlama Töreni’ yapıldı. Okulda bulunan 7 programdan 350 öğrenci mezun oldu.
Develi Seyrani Kampüsü Hidayet Tutum Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Belediye Başkanı Adem Şengül
Develi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lütfullah Cebeci, Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, Seyrani Eğitim Vakfı Başkanı M. Suat Köylüoğlu, Hayırsever is insani Turan Aksu ile ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci yakınları katıldı. Yapılan konuşmalarının ardından dönem birincisi konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun öğrencilere şed/kuşakları bağlandı.
Öğrencilere mezuniyet belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından mezuniyet töreni sona erdi.