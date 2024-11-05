Develi Şehir Terminali'nin yapımına başlandı

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, yapımına başlanan şehir terminalinde incelemelerde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Reşadiye Mahallesi Şehir Mezarlığı karşısına yaptırılacak olan Develi Şehir Terminali’nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şengül, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve ilçenin giriş kapısı olacak şehir terminalinin 9 ay gibi bir sürede bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Şengül, Develi’nin önemli bir ihtiyacı olan şehir terminalinin yapımı konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Develi Şehir Terminali’nin bin metrekare kapalı alan ve oto yıkama servisleri dahil 7 bin 500 metrekare açık alan üzerine kurulacağı belirtildi.