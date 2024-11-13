Develi terminali ilçeye değer katacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi'nin geleceği için kritik bir adım atarak, ilçenin ulaşım ihtiyacını karşılayacak yeni Otobüs Terminali'nin temelini yerinde inceledi. Bu önemli yatırım, Develi’nin büyüme ve gelişim sürecinde önemli bir rol oynayacak.

Başkan Büyükkılıç, inşaat alanında Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ile birlikte çalışmaları gözlemledi. Yanında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen de bulunan Büyükkılıç, projeye dair detayları öğrenerek, yerel yöneticilere desteklerini iletti.

Develi'nin tarım, sanayi ve eğitim potansiyeline dikkat çeken Büyükkılıç, "Develi, hem ticaret hem de eğitim açısından önemli bir merkez. Burada yapılan OSB çalışmaları ile birlikte, bu potansiyelin daha da büyümesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, otobüs terminalinin tamamlanmasının ardından Develi’nin ulaşım ağını güçlendireceğini ve şehrin sosyal ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yeni terminalin, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere ulaşımı kolaylaştıracak bir merkez olacağını vurgulayarak, "İnşallah bu yatırım, halkımıza büyük kolaylıklar sunacak" dedi.

Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de, otobüs terminalinin yıllardır beklenen bir proje olduğunu, temelin atılmasının önemli bir aşama olduğunu belirtti. "Bu terminal, Develi'mizin gelişimine katkı sağlayacak ve halkımıza hizmet verecek" şeklinde konuşarak, Büyükkılıç’a teşekkürlerini sundu.

Terminal hakkında teknik bilgiler paylaşan Şengül, “İnşallah Develi’mize hayırlı, uğurlu olsun. Burası 900 metrekare zemin kapalı alanı ile 7 bin 500 metrekare alana oturmuş terminal alanı, Develi’mize yakışacak, gelişmesine katkı sağlayacak. Develi halkı adına başkanımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.