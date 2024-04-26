Develili minikler törenle Kur'an okumaya geçti

Kayseri'de Develi İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kur'an Kursu'ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci düzenlenen törenle Kur'an okumaya geçti.

Develili minikler törenle Kur'an okumaya geçti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de Develi İlçe Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kur’an Kursu’ndaki 4-6 yaş arası 11 öğrenci düzenlenen törenle Kur’an okumaya geçti.

Develi Müftülüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 12 kurs merkezinde 4-6 yaş öğrencilere okul öncesi eğitim verilirken, kurslarda toplam 185 öğrenci eğitim görüyor. İlçedeki 4-6 yaş kurslarından Merkez Kur’an Kursu’nda ise eğitim gören 11 öğrenci için Kur’an-ı Kerim okumaya geçiş töreni düzenlendi.

Develi Müftülüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen törene İlçe Müftüsü Emin Patan, öğrenciler ve veliler katıldı.

Develili minikler törenle Kur'an okumaya geçti
Develili minikler törenle Kur'an okumaya geçti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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