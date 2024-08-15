Devlet Hastanesi acili 17-18 Ağustos günleri hizmet vermeyecek

Kayseri Devlet Hastanesi, acil servis bölümündeki elektrik sistem arızası nedeniyle yapılacak olan tadilat ve yapım çalışmaları nedeniyle geçici hizmete kapalı olacağını duyurdu. Devlet Hastanesi Acil servis bölümü 17-18 Ağustos tarihleri arasında kapalı olacak. Hastane, Acil Servis binasına asılan duyuru pankartında, “Hastanemiz Acil Servisi'nde hizmet kalitesini artırmak ve daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla elektrik sistemleri ile ilgili; tadilat, bakım ve onarım çalışmalarına başlanacaktır. Bu sebeple 17-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında acil servisimiz geçici olarak hizmet veremeyecektir” denildi.