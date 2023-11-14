Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
- 14.11.2023 20:06
- Güncelleme: 14.11.2023 20:06
- 100
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın annesi Binnaz Erbaş (86), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Erbaş’ın cenazesi, 15 Kasım Çarşamba günü ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde toprağa verilecek.
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN