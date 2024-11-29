Diyanet'ten Cuma Hutbesi: 'Yasal olsun olmasın, her türlü kumar haramdır'

Hutbede, İslam dininin kumarı şiddetle yasakladığı vurgulanarak, bu zararlı alışkanlığın bireylerin akıl ve ruh sağlığını bozduğuna, aile huzurunu yok ettiğine ve bencil bireyler yetiştirdiğine dikkat çekildi.

Hutbede, Yüce Allah’ın Mâide Suresi’nin 90. ayetinde kumarın haram kılındığına ve bunun nedenlerine değinildi. Diyanet, kumarın her çeşidinin –yasal veya yasadışı, gerçek ya da dijital ortamda oynanan– haram olduğunu belirterek, toplumun bu tür alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Kumarın sadece bireylere değil, aile yapısına ve toplumsal ilişkilere de zarar verdiği ifade edildi. Diyanet, halkı helal yollardan rızk kazanmanın önemine dair uyarılarda bulunarak, faiz ve kumar gibi haram kazançlarla yapılan hayır işlerinin geçersiz olduğunu belirtti.