Dünya Kanser Günü'nde: Erken Teşhis Çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı’nın (IARC) son raporlarına göre, kanser dünya genelinde her yıl yaklaşık 20 milyon yeni vaka ve 10 milyon ölüme neden oluyor. Türkiye’de ise 2022 yılında 240 bin yeni kanser vakası kaydedildi. Raporda, 2050 yılına kadar dünya genelinde 35 milyon yeni kanser vakası öngörülüyor, bu da 2022 yılına göre %75’lik bir artış anlamına geliyor. Bu endişe verici tablo, kanserle mücadelede farkındalık ve erken teşhisin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

4 ŞUBAT DÜNYA KANSER GÜNÜ: FARKINDALIK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

4 Şubat Dünya Kanser Günü, kanserle mücadelede farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek için önemli bir fırsat sunuyor. Kanser, erken evrede tespit edildiğinde tedavi şansı önemli ölçüde artıyor. Ancak, birçok kanser türü geç belirti verdiği için teşhis konduğunda ilerlemiş olabiliyor. Bu nedenle, düzenli sağlık kontrolleri ve tarama programlarına katılım büyük önem taşıyor.

TÜRK KANSER DERNEĞİ’NDEN TOPLUMA DESTEK

Türk Kanser Derneği, erken teşhis ve tedavi süreçlerine destek sağlamak, kansere karşı bilinç oluşturmak ve hastalara en iyi şekilde yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ücretsiz tarama programları, bilinçlendirme kampanyaları, beslenme ve psikososyal destek hizmetleriyle toplum sağlığına katkıda bulunmaya devam ediyor.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ

Kanserin tamamen önüne geçmek her zaman mümkün olmasa da, bazı risk faktörlerini azaltarak kansere yakalanma olasılığını düşürmek mümkün. DSÖ’ye göre, kanser vakalarının en az %30-50’si sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebilir. Sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, alkol tüketimini sınırlandırmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve stres yönetimi gibi faktörler kanser riskini azaltmada önemli rol oynuyor. Ayrıca, HPV ve Hepatit B gibi virüslere karşı aşılanma da bazı kanser türlerine karşı korunmada etkili yöntemler arasında yer alıyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, bireyleri kansere karşı bilinçlenmeye, tarama programlarına katılmaya ve sağlıklı yaşamı bir alışkanlık haline getirmeye davet ediyoruz. Unutmayalım, erken teşhis hayat kurtarır. Kansere karşı farkında olalım, umudu birlikte büyütelim.