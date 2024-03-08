Duyarlı öğretmen işitme engelli vatandaşlar için hutbe tercüme ediyor

Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde öğretmenlik yapan Ali Zadıkan da Furkan Camii’nde cuma namazında hutbe tercümanlığı yapıyor.

Kayseri’de Camii-Kebir, Hunat Camii ve Furkan Camii’nde işitme engelli vatandaşlar için hutbe okutulurken aynı zamanda öğretmenler tarafından hutbe tercümesi de yapılıyor. Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde (İşitme Engelliler Meslek Lisesi) öğretmenlik yapan Ali Zadıkan da Kayseri Yeni Mahalle’deki Furkan Camii’nde işitme engelli vatandaşlar için hutbe tercümanlığı yapmaktadır.

Hutbe tercümesinin Furkan Camii’nde verilmesinin başlıca sebebinin Kocasinan Özel Eğitim Meslek Lisesi’nin camiye yakın olması olduğunu ve aynı zamanda Camii-Kebir’de ve Hunat Camii’nde de bu hizmetin verildiğini ifade eden Furkan Camii İmamı Ahmet Kara, “İşaret dili de neticede bir dildir ve bu sebeple yapılan bu faaliyeti çok önemli buluyoruz. Normal vatandaşlarımızın da işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik beden dilini öğrenmesini tavsiye ederiz. Biz de hocamızla bizzat istişare ederek öğrenmeye çalışacağız” diye konuştu.

Cuma namazı hutbelerinin işitme engelli öğrencilerin anlaması suretiyle bu hizmetin verildiğini söyleyen öğretmen Zadıkan, “Öğrencilerimizi bilgilendirmek için yaptığımız bu hizmette cemaatimiz ve hocamız da bizlere çok yardımcı olmalarının yanı sıra çok ilgi gösteriyorlar. Hocamızın okumuş olduğu hutbeyi birebir anlatıldığı şekilde öğrencilerimize çevirmekteyiz” dedi.