Duygulandıran Sergi Cumhuriyet Meydanı'nda

Talas Belediyesi, Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte Gazze'de yaşanan dramı gözler önüne seren bir sergi açıyor.

Duygulandıran Sergi Cumhuriyet Meydanı'nda
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi, Uluslararası Balkan Kooperatifi ile birlikte Gazze’de yaşanan dramı gözler önüne seren bir sergi açıyor.

7 Ekim’den bu yana İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırıma dur demek ve yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hazırlanan ve 50 eserin yer aldığı sergi, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda açılacak. 3 gün sürecek serginin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, herkesi Gazze’deki soykırıma dikkat çeken bu sergiye davet etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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