Düz yolda takla attı: 1 yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Düz yolda takla attı: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza kent merkezi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. N.Y. (60) idaresindeki 06 CBG 570 plakalı Toyota marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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