Ekonomist Uzunoğlu, 'Kamunun yaptığı yanlış uygulamaların bedelini vatandaş ödemek zorunda değil'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, KayseRadar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, şubat ayının sonlarında yapılacak AK Parti kongresinin Türkiye’nin geleceğini belirleyeceğini ifade ederek, “Benim için şubat ayının sonu çok önemli 23 Şubat’ta AK Parti’nin büyük kongresi var çok büyük ihtimalle buradan çıkan sonuçlar Türkiye’nin geleceğini etkileyecek yeni çizgileri ortaya koyacak. Son zamanlarda yaşadığımız süreçteki bir kısım sıkıntılarımız streslerimiz ve yanlışlarımız hükümet yetkilileri tarafından değerlendirilecek ve gerekirse görev değişikliğine gidecekler. Aslında siyasette bir gaz sıkışması yaşıyoruz bu sıkışıklık Türkiye için olumlu sonuçlara ulaştırmıyor bu sorunu çözmemiz gerekiyor” ifadelerinde bulundu.

‘KAMU MALİYESİ VERGİLERİ ARTIRDIĞI SÜRECE VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞECEK’

Kredi kısılmalarının yol açacağı problemler hakkında bilgiler veren Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Kredilerin aşılmamasının temel nedeni en büyük korku dövizin artmasıdır. Merkez bankası destek istiyor bu da vergiler artırılsın ki insanlar daha az alışveriş yapsın demek oluyor yani kamu maliyesi vergileri artırdığı sürece diğer taraftan vatandaşın alım gücü düşecek. Kamu maliyesine vergileri artırarak vatandaşın harcaması kısıtlanıyor diğer taraftan döviz bacağı elde tutuluyor ve onu sürekli kontrol ederek baskı altına alarak bu sefer enflasyonun çıkması engellenmeye çalışılıyor fakat bunun ikisini yapabilmek de normal değil Türkiye bunu 4 kez denedi ve 4’ündü de hüsranla bitti. Bir balonu ne kadar şişirebilirsiniz bunun bir dayanma noktası var bunun sonunda mecburen patlayacaktır. Siz kredileri ne kadar kısabilirsiniz kıstığınızda bu ülkedeki iş adamları nasıl bir bedel ödeyecektir” şeklinde konuştu.

‘KAMUNUN YAPTIĞI YANLIŞ UYGULAMALARIN BEDELİNİ VATANDAŞ ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİL’

Öte yandan kamu harcamalarının yüksek hızda devam ettiğini ifade eden Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Kamu harcamaları aynı hızda devam ediyor en son yüzde 82 oranında kamu harcamalarında bir artış vardı. Şimdi siz böyle bir yükü ticaret erbabına, sanayiciye ve vatandaşa yüklüyorsunuz. Kamunun sürekli ortaya koyduğu yanlış uygulamaların bedelini vatandaş ödemek zorunda değil ama siz ödemek zorunda bırakırsanız bir tahammül noktası var belli bir nokta sonra bütün denge bozulabilir içinde bulunduğumuz durum çok hassas bir an” diye konuştu.