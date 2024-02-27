Emekli marangoz ustası, ağaçları oyarak yüzlerce oyuncak yaptı

Tomarzalı Marangoz Ustası Adem Sarıduman; emekli olduktan sonra kurmuş olduğu mini atölye ile bu güne kadar yüzlerce oyuncak yaparak zamanını en iyi şekilde değerlendirirken bir yandan da çocukları sevindirmeye devam ediyor.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 61 yaşındaki Adem Sarıduman; "Yaklaşık 25 yıl marangozluk yaparak emekli olduktan sonra marangozluk işini bıraktım. Emekli olduktan sonra kendimi bir boşlukta hissettim. Evde boş boş oturmayı kendime yediremedim. Evimin bahçesi içerinde bir alana küçük bir atölye kurarak elde ettiğim tahta ve ağaçlardan ahşaptan oluşan doğal araba, traktör, ev, tüfek vb. gibi çocukların oynayacağı türden oyuncaklar yapıp torunlara, komşu çocuklarına, akrabalarımız çocuklarına kısacası eşe dosta ücretsiz bir şekilde yapıp veriyorum. Hem çocuklar sevinmiş oluyor hem de ben zamanımı boşa geçirmemiş oluyorum" dedi.