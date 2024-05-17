KOCAFEST'ten TEKNOFEST'e Teknoloji Festivali

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği, Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) 23 Mayıs Perşembe günü saat 10:00’da Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda başlıyor. KOCAFEST ile Türkiye çapında büyük ses getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri programa davet ederek, “Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz” dedi.

Festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yine teknolojinin kalbi Kocasinan’da atacağını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin heyecanını yürekten hissediyorum. Gençlerimizin heyecanının karşılığını bulması içinde elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle gençlerimizin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan tematik çalışmaların yürütüldüğü Uzay ve Havacılık Merkezimizle TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere her yıl destek oluyoruz. KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan desteklerimizle Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Biz, bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Gençlerimiz, yeter ki çalışsın üretsin biz her zaman yanında ve destekçisiyiz. Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz KOCAFEST’de ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı yapmış oldukları çalışmalarla farklı kategorilerde hünerlerini sergileyecekler. Ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan takımlar, farklı kategorilerde yarışacak. Yine Teknolojinin kalbi, Kocasinan’da atacak. 3 gün boyunca Kocasinan’da teknoloji rüzgarı esmiş olacak. Bütün hemşehrilerimizi, 23 Mayıs Perşembe günü saat 10:00 ‘da Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda başlayacak olan KOCAFEST’e davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gençlerle yapılan her çalışmada yer alıyoruz ve onları her zaman destekliyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.