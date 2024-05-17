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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
Kayseri GündemEditör

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca 21 Nisan Pazar günü 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın sonuçları açıklandı. Devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan ve sınava katılan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkânı sağlanırken, 1 milyon 86 bin 894 öğrencinin başvurduğu sınav sonucuna göre toplam 70 bin öğrenci başarılı olarak burs almaya hak kazandı.

2024 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "https://meb.gov.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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