Melikgazi Kayseri Basketbol'da milli sevinç

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele edecek olan Basketbol A Kadın Milli Takım aday kadrosuna Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Başantrenör Emre Özsarı çağrılırken, Kayseri ekibinin genç sporcusu Feray Dalkılıç ise U20 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde mücadele eden A Kadın Milli Takımı çalışmalarına 1 Haziran Cumartesi günü Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde başlayacak. Ekrem Memnun’un ekibinde Melikgazi Kayseri Basketbol Başantrenörü Emre Özsarı’da yer alacak. 1-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kamp programı İstanbul’da başlayacak. 1-9 Haziran tarihlerinde İstanbul’da çalışmalarını gerçekleştirecek milliler, 10 Haziran’da ikili temas karşılaşmaları oynamak üzere Sırbistan’a gidecek. Ay - yıldızlılar 14-19 Haziran’da İstanbul’da hazırlıklarını sürdürecek. A Kadın Milli Takımı son olarak 20-23 Haziran tarihlerinde İspanya’da turnuvaya katılarak çalışmalarını noktalayacak.

Öte yandan, 06-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında Litvanya’da düzenlenecek 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan milli takım 1 Haziran tarihinde kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Bu kamp için belirlenen kamp kadrosu Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı. Melikgazi Kayseri Basktebol’un alt yapısından yetişen genç oyuncu Feray Dalkılıç U20 Milli takım kamp kadrosunda yer aldı.