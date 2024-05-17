Milletvekili Ataş, artan çek ve senet protestosuna dikkat çekti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, vatandaşın yaşadığı sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımaya devam ediyor. Ataş, bu kez de Kayseri’de iş dünyasını tedirgin eden tabloyu gündeme getirdi. ‘Bir zamanlar ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen seçim bölgem Kayseri'de, karşılıksız çek ve protesto senetlerde ortaya çıkan artış, iş dünyasını düşündürmektedir’ diyen Milletvekili Ataş, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, çek ve senetlere ilişkin Mart 2024 verilerine yer verdi.

DÜŞÜNDÜREN RAKAMLARI MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Verilere göre, Kayseri'de, karşılıksız çek ve protesto senetlerde çok büyük bir artışın yaşandığını kaydeden İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, ‘2024 yılı Ocak-Mart dönemlerinde Kayseri'de protesto edilen senet sayısı 1.139 adete ulaşmış, protesto senet tutarı 140 milyon liraya dayanmıştır. Aynı dönemde, karşılıksız çek sayısı yüzde 4,2 artarak 527’ye ulaşmış, karşılıksız çek tutarı ise tam yüzde 76,5 artarak 200 milyon liraya dayanmıştır. Bu nedenle, çok geç olmadan, şehrimizin sanayi ve ticaret sektörlerine mahrum bırakıldığı destek ve teşvikler bir an önce verilmeli, iş adamlarının krediye ulaşmaları kolaylaştırılmalıdır’ diye konuştu.

