Üç güzellerin adı değişti

Kapadokya bölgesinin simge peribacası haline gelen ve dünyada en fazla fotoğraf çektirilen noktalar arasında yer Üç Güzeller'in adı peribacaları olarak değiştirildi.

Üç güzellerin adı değişti
Kayseri GündemEditör

Kapadokya bölgesinin simge peribacası haline gelen ve dünyada en fazla fotoğraf çektirilen noktalar arasında yer Üç Güzeller’in adı peribacaları olarak değiştirildi.

Ürgüp Belediye Meclisi tarafından, Ürgüp’ün batı girişinde yer alan, Kapadokya’nın simgesi haline gelen ve dünyada en fazla fotoğrafı çekilen noktalar arasında yer alan Üç Güzeller ve Çatalkaya gibi isimlerle anılan bölgenin adı ’Peribacaları’ olarak belirlendi. Ürgüp Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre; Ürgüp Belediyesi’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda gündeme ilave edilen, Üç Güzeller mevkiine peribacaları isimin verilmesi konusu görüşülerek oylandı.

Açıklamada; “Ürgüp’ün batı girişinde bulunan tarihi ve kültürel simgemiz olan peribacalarının bulunduğu halk arasında Üçgüzeller, Çatalkaya gibi isimler ile adlandırılması bilgi kirliliğine neden olduğu ve aynı zamanda tarihi ve kültürel değerine uygun olmadığından söz konusu alana “Peribacaları” isminin 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (n) fıkrası uyarınca verilmesine oy çokluğu ile karar verildi” denildi.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Emektar avukatlar ödüllendirildi
Emektar avukatlar ödüllendirildi
Bir günde 2 motosiklet kazası
Bir günde 2 motosiklet kazası
İstihdam Fuarı'nda 10 bin 315 kişi firmalarla ön görüşme gerçekleştirdi
İstihdam Fuarı’nda 10 bin 315 kişi firmalarla ön görüşme gerçekleştirdi
Vatan aşkı engel tanımadı
Vatan aşkı engel tanımadı
Kayseri'de eniştesi olarak bildiği babasını öldüren kadının davasına devam edildi
Kayseri'de eniştesi olarak bildiği babasını öldüren kadının davasına devam edildi
Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı
Bunalıma giren şahıs kendini bahçe korkuluğuna astı