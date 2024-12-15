Engelsiz İletişim projesiyle özel gereksinimli bireylere iş deneyimi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz İletişim Projesi kapsamında hayatlarına dair iş hayalleri kuran özel bireylere, çağrı merkezi ve beyaz masa gibi belediye birimlerinde yarım günlük iş deneyimi sundu.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’na bağlı Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Engelsiz İletişim Projesi kapsamında, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine ev sahipliği yapıldı. Engelsiz İletişim Projesi kapsamında hayatlarına dair iş hayalleri kuran özel bireylere, çağrı merkezi ve beyaz masa gibi belediye birimlerinde yarım günlük iş deneyimi sundu.