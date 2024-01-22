Erciyes Anadolu Holding, 3 büyük tekstil markasını ihaleye çıkarıyor

Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki ve tekstil sektöründe önemli konumda yer alan Vellteks Kumaş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Elda Halı Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. - Gümüşsuyu Halı ve Doqu Home Ev Tekstili Sanayi ve Ticaret A.Ş. ihaleye çıkıyor.

Doqu Home Ev Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. için başvurular 7 Mart günü saat 17.00’a kadar alınacak ve 8 Mart günü saat 14.00’da ihale yapılacak.

Elda Halı Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. - Gümüşsuyu Halı için başvurular 11 Mart günü saat 17.00’a kadar alınacak ve 12 Mart günü saat 14.00’da ihalesi yapılacak.

Vellteks Kumaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin başvuruları 12 Mart günü 17.00’a kadar alınacak ve 13 Mart günü saat 14.00’da ihalesi yapılacak.