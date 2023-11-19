Erciyes Dağı beyaza büründü

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’de 18 ile 19 Kasım arasında kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlı bir hava hakim olacağı açıklanmıştı. Şehir merkezi ve çevre ilçelerde yoğun yağış görülürken Erciyes Dağı da beyazlara büründü.

Erciyes Dağı’nın zirvesi olan 3917 metrelik Hörgüç Kayası konumuna 18 santimetre, alt bölgelere ise ortalama 3 santimetre kar yağdı.

Meteorolojiye göre; Kayseri’deki yoğun yağışların pazartesi günü de devam edeceği, şehir merkezinde hava şartlarının yağmurlu, çevre ilçelerde ise kar yağışlı olması tahmin edilirken Kasım sonu ve Aralık başındaki hava şartlarına göre Erciyes’te kış turizmi sezonunun da 15 Aralık tarihinde açılması bekleniyor.