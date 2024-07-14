Erciyes Şeytan Deresi'nde korku dolu anlar

Erciyes Dağı'nda yürüyüş yapan bir grup dağcı yürüyüş sırasında kaza geçirince korku dolu anlar yaşadı. Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Erciyes Şeytan Deresi'nde korku dolu anlar
Kayseri GündemEditör

Erciyes Dağı’nda yürüyüş yapan bir grup dağcı yürüyüş sırasında kaza geçirdi. Ekipler dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes dağı Şeytan Deresi Mevkii’nde ilk belirlemelere göre 4 kişilik dağcı grubu yürüyüş yaptıkları sırada kaza geçirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, JAK, jandarma, sağlık ve Erciyes A.Ş. ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüyüş yaparken kaza geçirerek, yaralanan dağcıları kurtarmak için çalışma başlattı.

Erciyes Şeytan Deresi'nde korku dolu anlar
Erciyes Şeytan Deresi'nde korku dolu anlar
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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