Erciyes Üniversitesi çıkışında yılan paniği
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi çıkışında bulunan caddedeki yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yılan bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.
Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Kayseri’de Talas İlçesine bağlı Zambak Caddesinde yaklaşık 1,5 metrelik yılan görüldü. Erciyes Üniversitesi çıkışında görülen yılan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Daha sonra yılan yeşil araziye doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.