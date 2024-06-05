Erciyes Üniversitesi çıkışında yılan paniği

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi çıkışında bulunan caddedeki yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yılan bir süre sonra yeşil alanda gözden kayboldu.

Erciyes Üniversitesi çıkışında yılan paniği

Hava sıcaklıklarının artış gösterdiği Kayseri’de Talas İlçesine bağlı Zambak Caddesinde yaklaşık 1,5 metrelik yılan görüldü. Erciyes Üniversitesi çıkışında görülen yılan bir vatandaş tarafından kaydedildi. Daha sonra yılan yeşil araziye doğru uzaklaşarak gözden kayboldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin Cep Telefonu markası OVION tanıtıldı
Kayseri'nin Cep Telefonu markası OVION tanıtıldı
Kardeş Eli Derneği Kurban Bağışı ve Su Kuyusu ile Mutluluğa Ortak Olun!
Kardeş Eli Derneği Kurban Bağışı ve Su Kuyusu ile Mutluluğa Ortak Olun!
Otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne sebep olan kadına hapis cezası
Otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne sebep olan kadına hapis cezası
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı
Dünyanın en büyük doğal gökdeleni 90 bin ziyaretçi ağırladı
Hafta sonu yağış etkili olacak
Hafta sonu yağış etkili olacak
Kayseri'de sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu
Kayseri'de sinema seyirci sayısı 534 bin 57 kişi oldu