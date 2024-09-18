ERÜ'de 'Dünya Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü' toplantısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakülteleri Hastaneleri tarafından ‘17 Eylül Dünya Ailevi Akdeniz Ateşi Farkındalık Günü’ dolayısıyla toplantı düzenlendi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erciyes Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Soner Şenel, Ailevi Akdeniz Ateşi yani FMF’in otoinflamatuar hastalıklar içerisinde en sık görülen hastalıklardan birisi olduğunu belirtti.

Ailevi Akdeniz Ateşi yani FMF hastalığında farkındalığı artırmak istediklerini söyleyen Şenel,“Otoinflamatuar dediğimiz grup aslında az görülen bir hastalık grubu olsa da dünya çapında buna farkındalığı artırmak üzere 17 Eylül’de Ailevi Akdeniz Ateşi ve otoinflamatuar hastalıklar hakkında hem hekim arkadaşları hem de vatandaşları bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda sorumluluğu yerine getirmek adına bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Hem hasta, hasta yakınlarına hem de hekim arkadaşlara güzel de bir duyurumuz olacak. Çünkü bu konuda sağlıklı bilgi edinebilme adına kaynak yetersizliği söz konusuydu. Biz Çocuk Romatoloji bilim dalıyla birlikte bir kitap yazdık. Kitabımız 1 ay içerisinde basılacak ve tüm Türkiye’de hem hekim arkadaşlara hem de bu hastalıktan mağdur olan kişilere güzel bir kaynak olacağını düşünüyoruz. Farkındalığı artırmak istiyoruz. Bu anlamda bir takım mesajlarımız olacak. Doğru teşhis, doğru tanı ve hasta açısından bakarsak, düzenli ilaç kullanımı burada oldukça önemli bir konu. Çünkü bu hastalık tedavi edilmezse böbrek yetmezliğine ileri süreçte böbrek nakline kadar gidebilecek durumlar olabiliyor” dedi.