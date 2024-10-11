ERÜ'de 'Stratejik Plan ve Süreç Analizi Çalıştayı' düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından kalite ve stratejiyi iyileştirmeye yönelik ’Stratejik Plan ve Süreç Analizi Çalıştayı’ düzenlendi.

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Koçer ile akademisyenler katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Üniversitemizin birçok başlıktaki parametrelerin iyileştirme gayretiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü’ne özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun; "Eğitim öğretim süreçleri, AR-GE süreçleri, topluma katkı toplumsallaşma süreçleri bunlara baktığınızda çok iyi mesafeler almaya ve bu alanlarda da üniversitemizin güzel temsiller olması için çalışma gayreti içerisindeyiz. Bunların hepsinin ortak bir paydası var, o da kalite süreçleri" dedi. Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Koçer de; “ERÜ’de Süreçlerin İyileştirilmesi ve Bütünleşik Hale Getirilmesi” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından çalıştay, komisyon üyelerinin katılımları ile stratejik plan, kalite ve akreditasyon sistemlerinin bütünleşik hale getirilmesi için toplantılar ile devam etti.