ERÜ Eğitim Fakültesi 2022-2023 Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 18. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 392 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ile akademisyenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, “Değerli gençler bildiğiniz gibi çağımız ürünlerin markaların arasında rekabet olduğu gibi insanlar arasında çok yoğun rekabetin yaşandığı bir çağ. O yüzden sizden beklentilerimiz tabi ki vermekle mükellef olduğunuz tedrisatı, bilgiyi yavrularımıza aktarmanızın yanı sıra ayrıca onların bir dünya vatandaşı olarak, uluslararası platformlarda başka ülkelerle gelişmiş ülkelerin vatandaşları ile rekabet edebilecek vizyonla teçhiz etmenizdir" dedi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin her alanda kendinden bahsettiren önemli bir Yükseköğretim Kurumu olduğunu ifade etti. Rektör Prof.Dr. Altun; “Kayserimiz her alanda öncülükler içerisinde olan önemli bir Anadolu şehridir. Üniversite olarak bizde şehriyle bütünleşmiş, lokomotif olarak birçok bilimsel alanda öncülük etmeye çalışan bir üniversiteyiz. Biz ilhamımızı Erciyes Dağı’ndan alıyoruz .Bu noktada her zaman zirveyi hedefliyoruz, her zaman yukarıda olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Bayazıt ise yaptığı konuşmada Fakülteleri hakkında bilgi vererek, mezun olan öğrencilerine nasihatlerde bulundu. Konuşmaların ardından fakülte birincisi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Şerife Dayı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.