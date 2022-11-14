ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla program düzenlendi. Düzenlenen programda konuşan ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; "Sağlıklı yaşam koşullarına riayet edildiği taktirde önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur" dedi.

ERÜ Kültür Sitesi’nde düzenlenen programın açılışında konuşan Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu; diyabetin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek; "Ülkemizde Sağlık Bakanlığı öncülüğünde üniversite hastanelerinde her yıl diyabet ve diyabetin önlenmesine yönelik bilgilendirici kampanyalar yürütülmektedir. Bu çerçevede 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğimize hoş geldiniz. Dünyada yaklaşık 400 milyona yakın kişi diyabet sebebiyle tedavi görmekte, 2035 yılına kadar bu rakamın 600 milyona ulaşması öngörülmekte. Ülkemizde de 9-10 milyona yakın diyabet hastası bulunmakta. Bunlardan 30 binini çocuklarımız oluşturmakta. Tip 2 diyabet, yüzde 80’i önlenebilir. Sağlıklı yaşam koşullarına riayet edildiği taktirde önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Diyabet Günü’nde hedefimiz; diyabet farkındalığını oluşturarak diyabete bağlı ölüm oranlarını, hastalık oranlarını azaltmak ve diyabet tanısı alan hastalarımızın sayısını minimuma indirmektir" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise programı düzenleyenlere teşekkürlerini ileterek; "Anne, baba olarak tabi ki çocuklarımızın beslenmesine elimizden gelen bütün gayreti göstermeye çalışıyoruz. Ancak günümüzde üretilen birçok tüketim ürünlerinin çok ciddi olarak denetimlerden geçtiğini ama denetimden geçmekle birlikte bazı ürünlerin hakikaten çok dikkatli tüketilmesi gerektiğinin farkında olmak zorundayız. Günümüzde bakıldığı zaman çocuklarımızın bazı sevdikleri yiyecek üzerinden hareket etmek de işin başka bir boyutu olmakla birlikte gelişen teknolojiyle beraber aslında çocukların uzun süre bilgisayara bağımlı kalması maalesef hem ruhsal hem de biyolojik olarak bütün sistemine rahatsızlık vermekte ve maalesef çok daha uygun olmayan hastalıkların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Diyabetin; günümüzde artık çok küçük yaşlarda bile ortaya çıktığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılara çeşitli dans gösterileri sunuldu.