Erva'dan 20 Mahalleye 20 Spor Okulu

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erva Spor Okulları Projesi ile ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, açılan 20 spor okulu yanında 4 tanesinin da açılışa hazır hale geldiğini belirtti.

Kaysweri Valisi Gökmen Çiçek:

'Kayseri’nin her ilçesine ve her Mahallesi’ne Spor Okullari açarak gençlerimizi sporla buluşturuyoruz.

Şu ana kadar 20 mahallede 20 Spor okulu açtık, 4 ilçeye ve 4 mahallemize açacağımız spor okullarının tadilatları bitirdik ve açılışa hazır hale getirdik. Böylece toplam 28 Spor Okulu sayısına şimdiden ulaştık.

Bu projeyle amacımız bütün spor okullarımızın Resmî Kurumlar’ımız, Sivil Toplum Kuruluşları’mız ve Müteşebbis oluşumlarla ilişkilendirerek kulüpleştirmek. Gençlerimizi lisanslı sporcular haline getirerek geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek…

Açılan Spor Okullarımız ve açıldıkları mahallerimizi gösteren listemiz artarak devam edecek…

Sporun Yıldızları Erva Spor Okulları…'

paylaşımında bulundu.