Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

Sakarya'da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden komiser İlker Tarık Ünal ve eşinin cenazesi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden polis ile eşinin cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi
Kayseri GündemEditör

Sakarya’da boşanma aşamasındaki eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar eden komiser İlker Tarık Ünal ve eşinin cenazesi Yozgat’ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Yozgat’ın Sorgun ilçesine getirilen cenazelerden komiser İlker Tarık Ünal için Salih Paşa Camisi’nde, eşi Nesrin Ünal için ise Yeniyer beldesi Karakız Mahallesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından İlker Tarık Ünal, Sorgun Mezarlığı’nda eşi Nesrin Ünal ise Yeniyer Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Komiser İlker Tarık Ünal’ın öldürdüğü kızı Ayşegül O.’nun cenazesinin ise İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

İHA
Kayseri Gündem

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