Fatih Üzüm: 'Aday adaylığı başvurusuna ilgi yoğun'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler öncesinde aday adaylığı başvurularına ilginin yoğun olduğunu söyleyerek, "Belediye başkanlıklarıyla ilgili değişimler olabilir" dedi.

Aday adaylığı başvurusunun yarın biteceğini hatırlatan AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, süreçle ilgili olarak, "Aday adaylığı başvuru sürecimiz başladı. Resmi takvimimiz açıklandı. Yarın akşam saat 18:00 itibariyle de genel merkezimizin verdiği süre doluyor. Sonrasında da pazar günü temayülümüz var. Partide yoğun günler yaşıyoruz. Özellikle bu son günlere girdiğimiz dönemlerde hem aday adaylarımızla birebir görüşmelerimiz, hem ilçelerle ilgili istişarelerimiz, önceki dönem ilçe başkanlarımız, önceki dönem belediye başkanlarımızla istişarelerimiz devam ediyor. AK Parti demokrasinin bu sürecini en başarılı şekilde atlatan kurumsal bir parti. Bizler aday adaylığı başvuru bulunan tüm parti gönüllülerimizin hem medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyoruz hem de böyle bir yola çıkıp bu davaya hizmet etmek için gönüllü olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah izin verirse pazar günü de çok demokratik bir şekilde temayülümüz gerçekleşecek. Genel merkezden koordinatörlerimiz gelecek. Bu koordinatörler eşliğinde e-temayül şeklinde elektronik bir ortamda isimler değerlendirilecek. Teşkilatlarımız kendi tercihlerini ortaya koyacaklar. Daha sonrasında da genel merkezimiz gerekli istişareleri yapıp büyüklerimizle beraber adaylarımızın belirlenmesi süreci tamamlanacak. Bu sürecin Kayseri’miz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Başvuru yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta da yine AK Parti olarak Kayseri’de her zaman biz birinci partiydik. Cumhur İttifakı olarak 17-0 belediyelerin hepsi bizde. Bizim için Cumhur İttifakı çok önemlidir, dokunulmazdır. Bu konuda ona zarar gelmesini en ufak bir şekilde istemeyiz. O doğrultuda da hareket ediyoruz. İnşallah bu seçimde de Cumhur İttifakı olarak 17-0 neticeleneceğiyle ilgili düşüncemiz ve inancımız tam. Bu doğrultuda da çalışacağız” diye konuştu.

Aday adaylığına ilginin çok olduğunu belirten Üzüm, “Dün yoğunlaşma başladı. Biliyorsunuz memur arkadaşların istifa süreci 1 Aralık’ta ama başvuru esnasında başvuru dilekçesinde istifa dilekçesinin de olması gerekiyordu. Kendileri istişarelerini yaptılar. Kurumlarla yazışmalarını yaptılar. Dün ve bugün itibariyle bir yoğunluk var. Yarın daha yoğun olacağı kanaatindeyim. Çünkü bu davaya gönül veren her arkadaşımız bu aday adaylığı başvurusunu yaptığı zaman bizim arşivimizde çok önemli bir yer ediniyor. İlerleyen süreçte her şekilde AK Parti’nin tüm programlarında veya belli yerlerinde değerlendirilmek üzere networkümüze ekleniyor. 2019 seçimlerinde aday adaylığı başvurusu yapmış bir arkadaşımız dün yine geldi, başvurusunu yaptı. O gün ki hatıraları konuştuk ve kendisine teşekkür ettik. Bu yola çıktı, inandı ve tekrar başvurusunu yaptı. Biz bu süreçte genel merkezimizin hem temayül sonuçlarını hem ilçenin kanaat önderlerini hem koordinatörlerin ve ilçe başkanlarının fikirlerini doğru bir kararla Kayseri’de doğru adaylarla hareket edeceği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Belediye başkanlıklarıyla ilgili değişimler olabilir"

Üzüm, "Belediye başkanlıklarıyla ilgili değişimler olabilir. Devam edenler olabilir ama bilin ki değişim varsa önceki belediye başkanının başarısızlığından ya da kötülüğünden değil, daha farklı bir dokunuş, daha hizmetler almak için yapılan bir değişikliktir bu. Allah razı olsun, tüm belediye başkanlarımız hiçbir zaman başımızı yere düşürmediler. Kayseri için, kendi ilçeleri için hizmet etmek için ellerinden geleni yaptılar. Bu bayrak devir teslim töreni, kimileri bayrağı devir teslim eder, kimileri yoluna devam eder. Bizde şu vardır. Görevi gururla teslim ederiz. Yeni alan arkadaşta gururla teslim alır" dedi.