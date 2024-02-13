Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Feci kazada yaralanan kadın hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Bulvarı üzerinde Hamdi D.’nin sürücüsü olduğu 38 HT 173 plakalı otomobil ile E.Ş.’nin kullandığı 06 BLE 927 Ford marka otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Hamdi D. ile eşi Fatma D.’yi çıkartmak için çalışma başlattı. Hamdi ve Fatma D. yerden çıkartılırken ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı. Hamdi D., Fatma D. ve E.Ş. ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Fatma D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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