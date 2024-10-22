FETÖ liderinin ölüm haberi üzerine tatlı dağıttılar

Anadolu Şehit Aileleri Derneği üyeleri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

FETÖ liderinin ölüm haberi üzerine tatlı dağıttılar
Kayseri GündemEditör

Anadolu Şehit Aileleri Derneği üyeleri, FETÖ lideri Fetullah Gülen’in ölmesinin ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Yunus Erdoğdu, Fetullah Gülen’in ellerinde şehitlerin kanı olduğunu söyleyerek, "Şehit kanları yerde kalmadı. Gülen, Türkiye’nin bağımsızlığına kast etti. Hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin ruhları da alınan ölüm haberiyle bir nebze olsun rahatladı. Bizler, şehit aileleri olarak mücadelemizin arkasında durduk. Vatanımızda şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmeli" diye konuştu.

Konuşmanın ardından 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişiminde şehit olan Kırşehirli 3 kişi ve şehitler için dua edildi ve vatandaşlara tatlı ikram edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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