Galler Maç gününde Kayseri caddelerinde Filistin'e destek pankartı

Kayseri'de oynanan Galler - A Milli takım maçı öncesi, Kayseri'nin ana caddelerinde bulunan köprülere, ingilizce olarak yzılan Özgür Filistin ve İsrail Soykırım ve vahşetini anlatan çok sayıda pankart asıldı.

Bir çoğu şehir dışından ve yurt dışından gelen taraftarların geçtiği güzergahlara asılan Flistin'i destekleyen, İsrail terörizmini telin eden ingilizce pankartlar, Filistin konusuna duyarlı genöler tarafından hem sporcular hem de seyiricler tarafından görülecek dikkat çekici güzergahlara asıldı.